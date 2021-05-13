Айсен Николаев встретился с руководством Ярославского театра драмы

Сегодня, 13 мая, глава Якутии Айсен Николаев встретился с руководством Российского государственного академического театра драмы имени Ф.Волкова — с художественным руководителем Сергеем Пускепалисом и директором театра Аратом Тухватуллиным.

На встрече принял участие Александр Лобанов, художественный руководитель-директор ГАРДТ им. А.С.Пушкина.

В эти дни Ярославский театр драмы, который является старейшим драматическим театром России, гастролирует в столице республики. Приезд первого русского театра в Якутск состоялся благодаря федеральной программе «Большие гастроли».

Ил Дархан отметил важность этого культурного события для Якутии, где сильны театральные традиции.

«В культуру необходимо вкладываться. У нас в республике в развитие культурной сферы, в том числе театральной, ресурсы направлялись десятилетиями, и сегодня мы имеем Русский театр, Сахатеатр, которые по праву считаются одними из лучших региональных театров в России», – сказал глава. Также он отметил новые веяния в Театре оперы и балета, которые нашли отклик у зрителя, подчеркнул уникальность Театра Олонхо.

Айсен Николаев положительно оценил культурное взаимодействие между театрами, рассказал гостям о текущих и планируемых гастролях якутских театров за пределами республики.

Сергей Пускепалис и Арат Тухватуллин отметили значимость театральных гастролей с точки зрения расширения культурного поля россиян.

«Со стороны государства уделяется внимание культурному обмену. Это радует и придает уверенности в том, что мы все движемся в правильном направлении», — сказал Сергей Пускепалис.

Ярославский театр драмы приехал в Якутск с тремя спектаклями — «На краю земли», «Калина красная» и «Москва-Петушки».

Между Государственным академическим русским драматическим театром имени А.С. Пушкина и Российским государственным академическим театром драмы имени Ф.Волкова будет подписан Меморандум о сотрудничестве.



