Айсен Николаев встретился с руководством «Высочайший»

Глава Якутии на полях Петербургского экономического форума провел рабочую встречу с руководством ПАО «Высочайший»

Глава Республики Саха (Якути) Айсен Николаев и Председатель совета директоров ПАО «Высочайший» (GV Gold) Сергей Докучаев провели рабочую встречу в рамках ПМЭФ – 2021. Стороны обсудили реализацию перспективных проектов компании на территории региона.

В частности, речь шла о готовности горнодобывающей компании принять участие в аукционе на право разработки месторождения Кючус с созданием объекта генерации в Усть-Янском районе Якутии. По экспертным оценкам, участок содержит значительные объёмы запасов золота. Освоение месторождения «Кючус» будет способствовать энергетическому и инфраструктурному развитию республики и обеспечит значительное социально-экономическое развитие арктических районов Якутии и республики в целом.

По словам Айсена Николаева, стороны также обсудили итоги прошлого года. Реализация совместных проектов идет по плану. «У компании есть желание расширять геологоразведочные работы на территории Якутии и увеличивать объёмы переработки руды и, соответственно, увеличивать объёмы добычи золота. Для нас это важное партнёрство. В 2013 году «Высочайший» принёс в бюджет республики 400 тысяч рублей налогов, а сейчас – порядка полумиллиарда рублей за прошлый год», — добавил Глава региона.

«Высочайший» также планирует стать спонсором мероприятий, посвященных памяти государственного и общественного деятеля Якутии Тараса Гавриловича Десяткина. В том числе планируется создание и установка памятника видному деятелю, благодаря которому золотодобывающая отрасль республики в 1970 — 1980-х годах получила свое активное развитие и вышла на первые позиции по объёмам добычи золота в стране.

Напомним, сейчас на территории Якутии ведут деятельность две дочерние бизнес-единицы ПАО «Высочайший». Первая – «Тарынская Золоторудная Компания» (АО «ТЗРК») в Оймяконском районе с проектной мощностью до 3 тонн золота. В 2020 году здесь было добыто 1,05 тонн драгметалла. ТЗРК обеспечивает порядка 900 рабочих мест. Сроки реализации проекта – с 2017 по 2029 годы.

Вторая – Саха Голд Майнинг (АО «СГМ»), которая ведет разработку россыпного месторождения Большой Куранах в Алданском районе. За прошлый год добыча составила 620,7 кг драгоценного металла. Благодаря участию компании была значительно развитая инфраструктура в районе месторождения, включающая в себя аэропорт, железную дорогу, автомагистрали и энергосети.