Айсен Николаев встретился с Петром Аммосовым

Глава Якутии Айсен Николаев в своем телеграм-канале кратко сообщил:

— Встретился с депутатом Государственной Думы РФ Петром Револьдовичем Аммосовым. Рассмотрели инициативы республики по развитию транспортной системы и сельского хозяйства в ближайшие годы.

Фото: Пресс-службы АГиП РС(Я) Источник: тгк Айсен Николаев

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