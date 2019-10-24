Айсен Николаев встретился с первым замминистра транспорта РФ

Перспективы развития транспортной инфраструктуры региона обсудили 23 октября в ходе рабочей встречи Глава Якутии Айсен Николаев и первый заместитель министра транспорта Российской Федерации Иннокентий Алафинов.

В ходе встречи Айсен Николаев затронул ряд важных для республики вопросов, касающихся реализации Комплексного плана модернизации транспортной инфраструктуры, местного авиасообщения, реконструкции аэропортовых комплексов республики.

Иннокентий Алафинов отметил, что у Минтранса России с Республикой Саха (Якутия) имеется давнее плодотворное сотрудничество по реализации ряда проектов.

«Конечно, какие-то проекты у нас реализуются быстрее, а какие-то медленнее. Но самое главное — наше сотрудничество движется в правильном направлении», — подчеркнул он.

В свою очередь Айсен Николаев отметил важность сотрудничества региона с федеральным министерством и поблагодарил руководство Минтранса РФ за поддержку проектов, реализуемых на территории республики в сфере транспортного комплекса.

Глава Якутии одним из первых поднял вопрос, требующий принятия оперативного решения со стороны Министерства транспорта России, связанный с реконструкцией аэропорта города Якутска. Айсен Николаев отметил, что для обеспечения беспрерывного авиасообщения в период реконструкции аэропортового комплекса столицы региона необходимо обустройство временного соединительного пандуса. Данный вопрос в течение долгого времени неоднократно обсуждался, но сроки строительства всё еще не определены. А недавно в адрес Правительства республики было направлено письмо из Министерства транспорта РФ о том, что работы по обустройству соединительного пандуса начнутся в 2021 году, тогда реконструкция самого аэропорта сдвинется на 2022, а то и на 2023 год.

Айсен Николаев подчеркнул, что в рамках Комплексного плана по модернизации транспортной инфраструктуры на период 2021-2022 годов планируется реконструкция аэропортовых комплексов городов Нерюнгри и Мирный, поэтому перенос сроков реконструкции аэропорта Якутска может привести к остановке деятельности трех крупных аэропортов республики. Поэтому руководство республики обратилось к Минтрансу РФ рассмотреть возможность проведения работ по обустройству соединительного пандуса в 2020 году.

Иннокентий Алафинов поддержал предложение Айсена Николаева и дал соответствующее поручение профильным структурам Министерства транспорта РФ.

«Руководство региона очень правильно поднимает вопрос. Необходимо работать, чтобы соединительный пандус был построен и введен не позднее ноября 2020 года. Обсуждая этот вопрос, мы с вами потеряли целый год, поэтому нужно ускорить темпы принятия решений. Прошу в течение недели подготовить и представить мне план-график проведения работ», — сказал Иннокентий Алафинов, обращаясь к коллегам из профильных структур.

Стороны также обсудили вопросы, связанные со строительством моста через реку Лену, реализацией нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реконструкцией 16 аэропортовых комплексов республики в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

По всем представленным вопросам руководство республики получило понимание и поддержку со стороны Министерства транспорта Российской Федерации.