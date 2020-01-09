Айсен Николаев встретился с народным писателем Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев 9 января провел рабочую встречу с народным писателем Якутии, вице-президентом Академии духовности Республики Саха (Якутия), сопредседателем правления Союза писателей России Николаем Лугиновым.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающийся культурной и духовной жизни республики, сохранения и развития родного языка и литературы, реализации идей и проектов, приуроченных к 75-летию Великой Победы.

Николай Лугинов поблагодарил главу республики за постоянное внимание к вопросам развития культуры и сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей в гражданском обществе.

Народный писатель также рассказал о деятельности Академии духовности Республики Саха (Якутия), которая занимается возрождением, сохранением и обогащением самобытной культуры народов республики.

В рамках 75-летия Великой Победы и мероприятий, приуроченных к Году Памяти и Славы в Российской Федерации и Году патриотизма в Республике Саха (Якутия), он предложил реализацию литературного проекта, связанного с изданием книг о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, подвиге воинов-якутян, павших на полях сражений и пропавших без вести.

«Данный проект будет направлен на увековечение памяти и светлых имен наших соотечественников, призванных на фронт в годы Великой Отечественной войны, и станет нашей данью уважения к тому поколению победителей, настоящих героев и патриотов своей страны, которым довелось пережить все тяготы военного лихолетья. В проекте смогут принять участие не только якутские, но и российские писатели», — отметил Николай Лугинов.

Он также поделился, что представители творческой интеллигенции республики всецело поддерживают решение Ил Дархана об объявлении 2020 года Годом патриотизма в Республике Саха (Якутия). Николай Лугинов подчеркнул, что члены Академии духовности республики готовы принять активное участие в мероприятиях Года патриотизма и привлекать больше представителей молодёжных организаций, школьных поисковых групп к сбору архивных материалов не только для издания книг, а, прежде всего, для увековечения памяти неизвестных героев.

«Только через литературу, записи хроники можно донести до подрастающего поколения, как наш народ смог победить в Великой Отечественной войне. В Год патриотизма мы должны восстановить имена и фамилии наших героев, чтобы каждый житель республики чтил и помнил их бессмертный подвиг», — отметил он.

Айсен Николаев поддержал инициативу народного писателя Якутии и выразил уверенность в её реализации в рамках юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Великой Победы.