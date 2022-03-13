Айсен Николаев встретился с крупными поставщиками продовольствия

Глава Якутии Айсен Николаев провел рабочую встречу с представителями крупных поставщиков продовольственных товаров республики.

«У вас накоплен большой опыт работы, вы многие годы занимаетесь поставкой товаров в республику. Сегодня, нашей общей задачей является обеспечение жителей республики необходимым продовольствием и товарами первой необходимости, в том числе продукцией местного производства» — сказал руководитель республики.

В ходе совещания Ил Дархан поручил Правительству отработать вопросы поставки местной продукции в торговые сети, отметив, что перед товаропроизводителями сейчас открываются новые возможности.

В нынешней ситуации оказались разорваны логистические цепочки, существуют проблемы с финансовыми потоками, подчеркнул Ил Дархан, поэтому Правительству предстоит провести серьезную работу по разработке механизмов финансовой поддержки крупных поставщиков. Особое внимание должно быть уделено работе с поставщиками через Минпромторг России.

Айсен Николаев отметил, что в отношении товаров по которым транспортная составляющая цены объективно высока, правительством региона будет разработана гибкая методика регулирования отпускных цен.

«В целом по республике создан достаточный запас продовольственных товаров, однако сейчас нам необходимо оперативно решать ряд вопросов, связанных с ростом цен у поставщиков за пределами республики, ростом стоимости транспортных перевозок, нарушением логистических связей, повышением ключевой ставки Центробанка и банковских ставок. Это должно нас стимулировать работать совместно, проявляя гибкость. Такие встречи на уровне Правительства с представителями крупных поставщиков должны стать постоянными, для того чтобы максимально содействовать в бесперебойной поставке продукции на рынок. Мы готовы рассмотреть вопросы, связанные с логистикой, кредитными средствами, компенсацией процентных ставок», — сказал Айсен Николаев.

Глава Якутии напомнил о том, что накануне принято принципиальное решение по снижению налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения, в том числе с объектом «доходы» — 1%, с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов» — 5%. На 2023 год перенесен поэтапный ввод налога на недвижимое имущество по кадастровой стоимости. Также будет снижено административное давление на бизнес. Будут прекращены все «ковидные» проверки. Вместе с тем руководитель республики призвал предпринимателей следить за соблюдением масочного режима и социального дистанцирования. На уровне страны прекращаются плановые и внеплановые проверки бизнеса.

В ходе встречи рассмотрены вопросы повышения стоимости грузоперевозок перед закрытием переправы. Кроме того, в связи с нынешней ситуацией не все поставщики смогли отгрузить товары в полном объем. В этой связи было предложено рассмотреть возможность раннего открытия переправ и продления работы зимников.

Ил Дархан принял предложение предпринимателей, отметив, что решения будут приниматься, исходя из их фактического состояния переправ и зимников в соответствии с требованиями безопасности.

Кроме того, Айсен Николаев поручил отрегулировать вопросы разгрузки на железной дороге в Нижнем Бестяхе. Соответствующие поручения даны первому заместителю Председателя Правительства Якутии Дмитрию Садовникову и министерству транспорта и дорожного хозяйства региона.