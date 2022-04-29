Айсен Николаев встретился с Константином Косачевым, прибывшим в Якутию

Глава Якутии сообщил в своем тгк @Aisen_Nikolaev:

Прошла рабочая встреча с заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константином Иосифовичем Косачевым, который находится в республике по поручению председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Валентина Ивановна всегда с теплотой относится к нашей республике и болеет за ее развитие. Я очень благодарен ей за поддержку наших инициатив и личное внимание по многим проектам Якутии.

Позавчера в Санкт-Петербурге прошло заседание Совета законодателей с участием Президента РФ. Символично, что заседание совпало с Днем Республики Саха (Якутия). Константин Иосифович поздравил всех якутян с этой знаменательной датой и отметил хороший темп развития нашей республики. Мы обсудили результаты, достигнутые нашей Республикой в последние годы, её дальнейшее социально-экономическое развитие при поддержке Совета Федерации.