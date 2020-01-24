Айсен Николаев встретился с Константином Бейритом

В ходе встречи главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА и председателя правления ПАО «Селигдар» Константина БЕЙРИТА в Москве обсуждены итоги деятельности компании за 2019 год и планы на 2020 год.

В настоящее время основные золотодобывающие активы Группы расположены в Республике Саха (Якутия), где ежегодно производится более 85% добываемого компанией золота. Золотодобыча также ведется в Бурятии и Алтайском крае.

Как отметил Константин Бейрит, компания в 2019 году продемонстрировала значительный рост добычи золота и олова. Производство золота выросло на 9% и достигло рекордных показателей – 6,6 тонн.

В 2019 году разработана и утверждена Программа геологоразведочных работ ПАО «Селигдар» на 2019-2025 годы, предусматривающая проведение работ на действующих месторождениях и близлежащих перспективных участках. От реализации программы геологоразведочных работ ожидается прирост запасов рудного золота на 123 тонны.

«Основная программа геологоразведочных работ запланирована в Якутии, где ожидается прирост запасов на 111 тонн, в том числе на месторождениях Нижнеякокитского рудного поля – почти на 50 тонн», — сообщил Константин Бейрит.

Выручка от реализации золота компаниями холдинга «Селигдар» в 2019 году составила 19,6 млрд. рублей, что на 38% больше, чем годом ранее. Положительное влияние на объем продаж оказал как рост натуральных показателей, так и благоприятная рыночная конъюнктура. Так, по итогам 2019 года по сравнению с показателем 2018 года средняя цена реализации золота выросла на 16%.

ПАО «Селигдар» также приняло новую Стратегию развития компании на период 2019-2025 годов. Согласно документу компания намерена укреплять ресурсную базу и создать производственные мощности в регионах своего присутствия, в том числе и в Якутии.

Говоря о планах, Константин Бейрит озвучил, что холдинг «Селигдар» планирует строительство ГРК «Хвойный» с золотоизвлекательной фабрикой для отработки одноимённого месторождения части Нижнеякокитского рудного поля. По подсчётам специалистов, на месторождении Хвойное балансовые запасы составляют 16,8 тонн золота. В настоящее время проект находится в стадии проектирования.

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что успешное развитие горнорудной и золотодобывающей отрасли на территории республики является одним из факторов эффективного социально-экономического развития региона. Благодаря деятельности «Селигдара» на территории Алданского района обеспечивается поступление средств в республиканский бюджет, и реализуются социально-экономические программы.