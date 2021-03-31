Айсен Николаев встретился с избранником

Глава Якутии Айсен Николаев провел рабочую встречу с избранным по результатам прошедших досрочных выборов главой городского округа «Город Якутск» Евгением Григорьевым.

В ходе встречи особое место уделено обсуждению проекта Указа главы республики о социально-экономическом развитии Якутска с 2022 по 2032 годы. Предложение о разработке указа Айсен Николаев озвучил в своем Послании Государственному Собранию (Ил Тумэн) в декабре прошлого года. Стратегический документ позволит достичь устойчивого развития города как исторического, административного, финансового, образовательного и научного центра республики. И.о. мэра Евгений Григорьев в начале февраля представил проект документа членам Общественной палаты Якутска.

Айсен Николаев выразил уверенность в том, что взаимодействие между правительством республики и администрацией городского округа будет конструктивным, нацеленным на повышение качества жизни горожан. Ил Дархан пожелал избранному мэру удачи и терпения в созидательной работе на благо города и республики.

Евгений Григорьев поблагодарил Айсена Николаева за поддержку и подчеркнул, что приложит все свои знания, усилия для претворения в жизнь предвыборной программы — Плана развития города, разработанного с учетом мнений жителей, прозвучавших на предвыборных встречах.