Айсен Николаев встретился с главой Минстроя России

На рабочей встрече, которая прошла сегодня в Минстрое России, была рассмотрена реализация в республике национального проекта «Жилье и городская среда», а также федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология».

Глава Якутии поблагодарил Минстрой за поддержку в важнейших для региона вопросах, в частности, за оказание содействия в переселении жителей республики из аварийного жилья. Николаев отметил, что на сегодня все нацпроекты на территории Якутии исполняются в срок, и все работы идут по графику. Так, по состоянию на 1 октября жилья построено на 1,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Глава республики обсудил с Владимиром ЯКУШЕВЫМ и вопросы дальнейшего участия республики в федеральной программе «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ». Речь шла о выделении средств на развитие инфраструктуры территорий – новой квартальной застройки в Якутске и Нерюнгри.

Среди других важных тем, которые обсуждены на встрече, были также вопросы поддержки системообразующих предприятий республики, в частности, ГУП «ЖКХ РС(Я)».