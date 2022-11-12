12.11.2022
10:17
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Якутия

Айсен Николаев встретился с главой Ленска

11 ноября Глава Якутии Айсен Николаев сегодня провел рабочую встречу с главой Ленского района Жумартом Абильмановым.

В ходе встречи обсудили вопросы социально-экономического развития Ленского района. В частности, строительство общежития на 250 мест для студентов Ленского технологического техникума, вопросы дорожного строительства и реконструкции аэропорта г. Ленска.

Пандемия коронавируса показала неготовность инфраструктуры здравоохранения района к приему большого количества пациентов, в том числе работающих на промышленных предприятиях района. «Главой поручено  проработать вопросы  строительства нового корпуса инфекционного отделения районной больницы», – сообщил Жумарт Абильманов.

Эти и другие вопросы планируется обсудить во время  рабочей поездки главы республики в Ленский район.

Фото: Пресс-службы АГиП РС(Я)
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)

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