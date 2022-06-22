Айсен Николаев встретился с генконсулом Вьетнама

Глава Якутии в своем тгк t.me/Aisen_Nikolaev сообщает:

Встретился с Генеральным консулом Социалистической Республики Вьетнам в городе Владивосток господином Нгуен Данг Хиеном. Поговорили о нашем дальнейшем сотрудничестве. Мы отметили, что у нашего взаимодействия есть высокий потенциал развития.

В этом году предприятия республики рассматривают принять участие в IV Международной промышленной выставке EXPO Russia-Vietnam 2022 в г. Ханое и в выставке VIETNAM EXPO Hoshimin 2022. Уверен, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс развитию нашего сотрудничества и откроет его новые возможности!