Айсен Николаев встретился с Генеральным консулом КНР

Глава Якутии Айсен Николаев 25 сентября провел рабочую встречу с Генеральным консулом Китайской Народной Республики в г. Хабаровске господином Цуй Гоцзе.

Айсен Николаев от имени всей многонациональной Якутии поздравил Генерального консула и в его лице всех жителей КНР с 70-летней годовщиной со дня образования Китайской Народной Республики и 70-летием со дня установления дружеских отношений между Россией и Китаем. Он также выразил благодарность Генконсулу за участие в мероприятиях Северного форума по устойчивому развитию, который в эти дни проводится в Республике Саха (Якутия).

Айсен Николаев сообщил, что Северный форум по устойчивому развитию планируется трансформировать в постоянно действующую экспертную площадку для развития межрегионального и международного сотрудничества приполярных государств и стран, желающих участвовать в развитии Севера и Арктики. Он также выразил уверенность, что в будущем к работе Северного Форума может присоединиться и провинция Хэйлунцзян, которая ранее была его постоянной участницей.

Помимо вопросов межрегионального сотрудничества стороны также обсудили укрепление образовательных связей. В частности, Айсен Николаев выразил признательность Генеральному консульству КНР в Хабаровске за оказываемую поддержку Якутскому финансово-экономическому колледжу в оснащении лингафонного кабинета китайского языка.

«Два года назад благодаря поддержке консульства в двух общеобразовательных школах Якутии также были оборудованы лингафонные кабинеты. Это очень важное направление сотрудничества, направленное на изучение нашими студентами китайского языка», — подчеркнул Айсен Николаев.

Было сказано и о важности образовательного проекта «Дипломатическая школа» для развития личностных качеств и деловых навыков школьников.

В ходе встречи Ил Дархан также затронул участие делегации Якутии в VI Российско-Китайском ЭКСПО, на котором наша республика выступила главным партнером со стороны России. «На ЭКСПО Якутия представила свой инвестиционный, туристический и экспортный потенциал. С Народным Правительством провинции Хэйлунцзян был подписан план совместных действий на 2019-2022 годы, мероприятия которого мы намерены активно реализовывать. Также ряд соглашений и меморандумов о сотрудничестве с руководством Харбинской комплексной бондовой зоны подписали экспортоориентированные предприятия республики», — рассказал Айсен Николаев.

В свою очередь Генконсул КНР в Хабаровске Цуй Гоцзе поблагодарил Главу Якутии Айсена Николаева за приглашение принять участие в работе Северного форума по устойчивому развитию. Он отметил, что в последние годы китайско-российские отношения динамично развиваются по всем стратегическим направлениям. Это стимулирует сотрудничество и между регионами двух государств.