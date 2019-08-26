Айсен Николаев встретился с Федотом Тумусовым

Сегодня, 26 августа глава Якутии встретился с депутатом Госдумы. Об этом Айсен НИКОЛАЕВ сообщил в своем фейсбуке.

— Провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Федотом Семёновичем Тумусовым. Несмотря на то, что мы с ним состоим в разных партиях, мы всегда находим точки взаимодействия. Федот Семенович доложил мне о ходе своих работ в федеральных органах власти по тем вопросам, что мы с ним обсуждали в прошлый раз: эта вопросы перевода земель лесного фонда в земли поселений города Якутска и вопросы проведения берегоукрепительных работ в пригородах Якутска.

Считаю, что все парламентарии, представляющие нашу республику в Государственной Думе и Совете Федерации РФ, вне зависимости от политической принадлежности, должны работать вместе с руководством республики во благо всех жителей Якутии! #годконсолидации #якутия #федоттумусов