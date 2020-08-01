Айсен Николаев встретился с Афанасием Максимовым

31 июля состоялась рабочая встреча Главы Якутии Айсена Николаева с председателем Совета директоров АО «САХАТЭК» Афанасием Максимовым. Руководители обсудили вопросы развития нефтегазовой отрасли республики.

Напомним, что в 2018 году Айсен Николаев по итогам совещания по вопросам развития газоперерабатывающей отрасли в регионе дал поручение о реализации проектов в данном направлении.

Афанасий Максимов поблагодарил главу региона за большое внимание развитию нефтегазовой отрасли республики. Он доложил Ил Дархану о работе, проведённой ими за эти почти два года. Максимов сообщил, что, во-первых, создана холдинговая компания «САХАТЭК», которая уже имеет 20 дочерних предприятий. Компания будет заниматься всем тем, что касается нефтегазовой отрасли, в том числе сервисом, бурением скважин, поиском и добычей нефти и газа.

«У нас большие планы по нефтегазодобыче. Сегодня мы получили уже три лицензии на поиск и разведку нефтегазовых месторождений на побережье Арктики в Булунском районе. Кроме того, пять лицензий на выходе и ещё ведётся работа по 11 лицензиям. В общем мы планируем получить 54 лицензии. Проект в Арктике мы оцениваем в 30 млрд долларов», — озвучил Максимов.

Также компания «САХАТЭК» работает по геологоразведке в центральной Якутии. Итоги этой деятельности предприятия будут известны в ближайшие два года.

Афанасий Максимов подчеркнул, что они не оставляют без внимания и вопрос переработки газоконденсата и природного газа по технологии GTL. Здесь для предприятия сегодня главным вопросом является наличие собственного сырья. Для достижения этой цели и направлены работы по геологоразведке. Приоритетом в данном направлении, как сказал Афанасий Максимов, является производство дизельного топлива (ДТ) путём синтеза газа. В этом вопросе «САХАТЭК» изучает опыт работы Иркутской нефтяной компании, которая уже поставила на своих месторождениях малогабаритные установки. Афанасий Максимов озвучил, что они хотят попробовать начать производство дизельного топлива на Отраднинском газоконденсатном месторождении Якутии.

Айсен Николаев поддержал проект по производству жидкого дизельного топлива из газа. «Производство собственного газомоторного топлива необходимо для динамичного развития экономики республики. С точки зрения высоких цен на привозные бензин и дизельное топливо, это очень важный вопрос для каждого жителя Якутии», — подчеркнул глава региона. Говоря о геологоразведке, Айсен Сергеевич отметил большое значение и огромный потенциал арктических территорий республики.