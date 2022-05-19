19.05.2022
14:21
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Общество

Айсен Николаев вспоминает себя пионером

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ вспоминает в соцсети пионерию.

— Тот, кто был пионером, поймет, какая гордость охватывает, когда тебе впервые завязывают красный галстук. Это особенное чувство испытал и я, когда меня принимали в ряды Всесоюзной пионерской организации. Пионерские костры, речёвки и походы, помощь ветеранам и игры «Зарница» — это было прекрасное время!

Сегодня исполнилось 100 лет со дня образования Всесоюзной пионерской организации. Всё, что было сделано пионерской организацией за годы её деятельности, кануло в лету, думают многие. А я уверен, что добрые традиции пионерии продолжаются и сейчас, просто приобретя другой вид или название. Например, тимуровцы — это те же нынешние активисты-волонтеры.

Сколько бы лет ни прошло, воспоминания об этом добром времени нашей жизни навсегда останутся в памяти. С праздником, пионеры!🚩

Источник: https://vk.com/aisennikolaev14

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