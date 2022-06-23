Айсен Николаев вручил награды уникальной многодетной семье

Во время проведения пленарного заседания VII Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики» 23 июня глава Якутии Айсен Николаев вручил государственные награды многодетным семьям Якутии. Среди награждённых – многодетная семья Новиковых, в трех поколениях которых рождаются 10 и более детей.

Бабушка – Новикова Елена Петровна – родила и воспитала 11 детей. Её сын – Новиков Петр Степанович с супругой Новиковой Татьяной Никифоровной – родили и воспитали 11 детей. Внучка – Устинова (Новикова) Туйаара Петровна – родила и воспитывает 10 детей. Айсен Николаев вручил знак «Высшая благодарность матери» Республики Саха (Якутия) Новиковой Татьяне Никифоровне, и знак отличия «Гражданская доблесть – Устиновой Туйааре Петровне.

«Мы гордимся тем, что наша республика традиционно является одним из лидеров в стране по рождаемости. Большие семьи, где в заботе и любви нескольких поколений растёт много детей – это одна из наших замечательнейших традиций. Такие семьи, которые по- якутски мы называем «бастыҥ ыал», неизменно пользуются уважением общества, восхищают людей и становятся лучшим примером. Наша общая цель – чтобы Россия была богата своими людьми, богата своим уникальным человеческим капиталом!» – подчеркнул Айсен Николаев.

Глава отметил символичность проведения конференции, посвящённой вопросам демографии, в год 100-летия Якутской АССР и Года Матери в Якутии. Приоритет коренного улучшения качества жизни людей был заложен в основу политики молодой республики, и в течение всей столетней истории остаётся главной целью. «По предварительным данным Всероссийской переписи 2020 года численность населения составила 996 тысяч человек. Я верю, что в наш юбилейный год появится миллионный житель республики», – сказал Ил Дархан.

Жительница села Эмиссы, «Мать – героиня», ветеран сельского хозяйства, почётный гражданин Эмисского наслега, обладатель ордена «Материнская Слава» Татьяна Новикова родила и воспитала вместе с супругом, Петром Новиковым, 11 детей. Сегодня у них – 49 внуков и 58 правнуков. Татьяна Никифоровна с 1956 года работала дояркой в совхозе «Победа», стаж работы в сфере сельского хозяйства составляет 44 года. Несмотря на работу и большую семью Татьяна Никифоровна находила время и для общественной работы. В 80- х годах в течение нескольких лет была депутатом наслежного совета, пела в наслежном хоре «Көлүкэчээн», занимается рукоделием, активно участвуют в благоустройстве наслега, сегодня является оплотом большой и дружной семьи.

Одна из дочерей Татьяны Никифоровны, Устинова Туяра Петровна, жительница села Эмиссы, «Мать – героиня», родила и воспитала вместе с супругом, Сергеем Устиновым, десятерых детей. Работала техработником в детском саду «Чуораанчык», в настоящее время трудится в культурном центре им «Е.А. Захаровой – Саха Күөрэгэйэ». Под её руководством в селе Эмиссы уже в течение нескольких лет работает клуб многодетных матерей «Биһик», где матери собираются, чтобы делиться друг с другом секретами воспитания и ведения домашнего хозяйства. Они оказывают помощь малоимущим семьям, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, молодым матерям.

Айсен Николаев также вручил знаки отличия «Гражданская доблесть» жительнице Села Тенкя Сунтарского улуса Айталине Максимовой, родившей и воспитывающей 14 детей, и Тамаре Петровой, воспитывающей 8 приемных детей, из села Дикимдя Горного района.

В мероприятии приняла участие многодетная семья Петра Филипповича и Людмилы Петровны Пестряковых, награждённая за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орденом «Родительская слава». 31 мая награду семье вручили полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и глава Якутии Айсен Николаев, а 1 июня, в День защиты детей, в режиме видеоконцференцсвязи президент России Владимир Путин поздравил семью Пестряковых в числе восьми многодетных семей Российской Федерации.

Сегодня в Якутии живут 32 тысячи многодетных семей, в которых воспитывается более 110 тысяч детей. Сохранение лидирующих показателей рождаемости республики обеспечивается за счёт рождения третьих и последующих детей, то есть за счёт многодетных семей.

VII Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики» проводится в Якутске 23-24 июня. Участники конференции дадут оценку текущей ситуации и прогнозу демографического развития. Среди основных целей мероприятия ¬– поиск новых дополнительных решений, способствующих росту народонаселения в регионах Дальнего Востока и Арктики, обмен лучшими практиками, направленными на повышение рождаемости, поддержание социального благополучия семьи, снижение смертности, повышение ожидаемой продолжительности жизни и миграционной привлекательности регионов, объединение государства, бизнеса и общества в реализации проектов, программ и технологий, направленных на демографическое развитие регионов.