Айсен Николаев вручил денежные сертификаты Айаалу Лазареву

Борец вольного стиля Айаал ЛАЗАРЕВ получил денежные сертификаты за бронзовую медаль на Кубке мира по спортивной борьбе в Сербии. Награду борцу вольного стиля вручил сегодня, 25 декабря, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ на отчетно-выборочной конференции Федерации борьбы.

Напомним, что Айаал Лазарев, представлявший Киргизию, вошел в число призеров личного Кубка мира по вольной борьбе в Белграде. Он досрочно победил многократного призера чемпионатов мира и Европы из Азербайджана и выиграл бронзовую медаль престижных соревнований. Тем самым спортсмен стал первым в истории якутского спорта борцом в весовой категории до 125 кг, достигшим такого результата

Айсен Николаев вручил борцу два сертификата на общую сумму 900 тысяч рублей – 400 тысяч рублей от Министерства по физической культуре и спорту республики и 500 тысяч рублей от Федерации борьбы.

«Благодаря Айаалу Лазареву мы завершаем год на позитивной ноте. Большое тебе спасибо от Федерации, любителей борьбы и всех якутян. Ты сохранил лицо якутской борьбы», – сказал глава республики.