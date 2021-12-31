Айсен Николаев: Вот и наступает 2022 год!

Вот и наступает 2022 год. Во всех уголках нашей необъятной Якутии каждый из нас, каждая семья встречает Новый год с большими надеждами и верой в будущее. В новый год мы вступаем с благодарностью за все хорошее и доброе, что принес год уходящий. Нам есть чем гордиться! Наступающий 2022 год для нас особенный – мы отметим столетие Якутской АССР. Эта дата имеет глубочайший смысл как начало нового века исторического пути родной Якутии. Я искренне желаю, чтобы во всех домах нашей республики царили мир и благополучие, здоровье и счастье, любовь и уважение. Цените себя, берегите своих близких! Праздничного настроения, исполнения всех заветных желаний, дорогие мои! Саҥа сылынан, саҥа дьолунан, күндү биир дойдулаахтарым!