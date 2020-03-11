11.03.2020
13:40
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Политика

Айсен Николаев в Правительственной комиссии по регразвитию в РФ

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ вошёл в обновлённый состав Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Соответствующее распоряжение Правительства РФ № 561-р подписал премьер Михаил МИШУСТИН.

Правительственную комиссию, в состав которой вошли сенаторы Совета Федерации, члены федерального кабинета министров и губернаторы, представители ведомств и муниципалитетов, возглавил заместитель председателя аравительства РФ Марат ХУСНУЛЛИН. Его заместителями назначены министр экономического развития России Максим РЕШЕТНИКОВ, министр финансов РФ Антон СИЛУАНОВ и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны Владимир ЯКУШЕВ.

Основной задачей Правительственной комиссии по региональному развитию является организация взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной власти, других организаций при решении вопросов территориального планирования, межбюджетных отношений и задач, касающихся развития субъектов Российской Федерации.

Кроме того, Правительственная комиссия совершенствует общие механизмы и обеспечивает координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти и высших исполнительных органов государственной власти регионов страны по вопросам реализации стратегического и территориального планирования, а также других инструментов регионального развития, в том числе с учётом решений об опережающем развитии дальневосточных регионов.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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