Айсен Николаев: Вольная борьба – спорт номер один в Якутии

Уважаемые участники и гости XII Международного турнира по вольной борьбе серии Гран-при памяти Заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР, СССР Дмитрия Петровича Коркина!

Турнир в честь Дмитрия Коркина стал одной из визитных карточек нашей многонациональной республики. Это яркий праздник спорта, силы и мужества, который любят и ждут болельщики. Ежегодно Якутск принимает сильнейших борцов планеты – олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы и Азии. Вместе с тем, наш турнир всегда открывает и новые имена в борцовском мире, яркие звезды которых зажигаются именно в Якутии.

В марте этого года наша республика впервые в истории провела турнир мирового масштаба – Кубок мира по вольной борьбе. Это стало важнейшим событием в спортивной жизни Якутии, Дальнего Востока и для всей страны в целом. Кубок мира прошел на высоком организационном уровне. С точки зрения наших гостей мы провели лучший турнир в истории. Мы доказали, что можем проводить не только соревнования по неолимпийским видам спорта и не только среди детей или студентов, но и самые крупные международные соревнования по олимпийским видам спорта.

Вольная борьба – спорт номер один в Якутии. Она неотъемлемая часть культуры и традиции народов, проживающих на территории нашего сурового северного края. Якутская школа вольной борьбы, у истоков которой стоял великий тренер и педагог Дмитрий Петрович Коркин, известна далеко за пределами России. И проведение традиционного турнира – это дань уважения народа великому тренеру.

Сегодня мы в двенадцатый раз проводим международный турнир. И нам приятно, что из года в год турнир подтверждает свой элитный статус Гран-при, собирая вокруг себя ведущих борцов из более двадцати пяти зарубежных стран.

Уверен, что нынешний турнир пройдет в честной и бескомпромиссной борьбе, разнообразит и украсит спортивную жизнь и станет настоящим подарком для всех любителей спорта и поклонников борьбы.

Желаю участникам турнира удачи на якутском ковре. Пусть победит сильнейший!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев