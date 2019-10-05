Айсен Николаев внёс предложения от Якутии в параметры федерального бюджета на 2020 год

Софинансирование из федерального бюджета на строительство второй очереди Республиканского онкологического диспансера в Якутске нужно предусмотреть в федеральном бюджете на 2020 год. Такое предложение глава Якутии Айсен Николаев внёс, выступая 4 октября в Совете Федерации на парламентских слушаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Айсен Николаев сообщил, что проект прошёл госэкспертизу, регион самостоятельно начал строительство за счёт республиканского бюджета. Готовность объекта составляет свыше 10 %. Глава предложил предусмотреть софинансирование из федерального бюджета на 2020 год, чтобы в 2022 году – к 100-летию образования автономии Якутии – онкодиспансер был уже сдан.

Напомним, Якутия получила положительную экспертизу на объект в январе 2019 года, практически сразу власти республики подали бюджетную заявку с пакетом документов по строительству в Якутске Онкоклинического центра с поликлиникой на 210 посещений, стационаром на 180 коек с радиологическим отделением и хозблоком. Сейчас идёт активная работа с Минфином и Минздравом России, а также Правительством РФ, чтобы поправка о финансировании строительства онкодиспансера была рассмотрена ко второму чтению в рамках принятия Федерального закона о федеральном бюджете на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Предложение Айсена Николаева поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Проектно-сметная документация объекта готова. В республике уже начали строительство. Надо профинансировать, чтоб завершить стройку», – предложила она и напомнила, что в стране реализуется федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», который входит в число восьми приоритетных федеральных проектов в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Цель проекта – снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. Между тем, существующая сегодня материально-техническая база Якутского республиканского онкодиспансера не удовлетворяет в полном объёме потребностям в своевременной диагностике онкологических заболеваний и специализированном, в том числе высокотехнологичном, лечении онкологических больных.

Также Айсен Николаев предложил рассмотреть возможность увеличения объёма бюджетных ассигнований на предоставление субвенций из федерального бюджета региональным бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений. «Мы знаем, какие страшные лесные пожары были летом. К сожалению, пока финансирование дальневосточных и сибирских регионов в шесть раз меньше, чем в среднем по стране – леса будут гореть», – отметил он. К примеру, сегодня в Якутии затраты на тушение одного гектара лесных пожаров определены в размере 6 рублей, а в среднем по стране – 30 рублей на один гектар.

Кроме того, глава Якутии предложил проработать вопрос о субсидировании из федерального бюджета местных (внутрирегиональных) воздушных перевозок на территории ДФО. Такой подход сможет нивелировать особенности Якутии – самого большого субъекта РФ: огромные территории, наличие труднодоступных населённых пунктов, до которых можно долететь только на самолётах.