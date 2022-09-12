Айсен Николаев: ВЭФ-2022 на данный момент самый продуктивный для Якутии

Якутия заключила на Восточном экономическом форуме 39 соглашений с федеральными структурами, крупными корпорациями, предприятиями и институтами развития. В ближайшие несколько лет регион сможет реализовать проекты общей стоимостью около 330 млрд рублей. По словам главы Якутии Айсена Николаева, ВЭФ 2022 года стал самым успешным для региона.

«Мы подписали соглашения на 330 млрд рублей, колоссальная сумма в ближайшие годы будет вложена в экономику республики, что будет способствовать улучшению качества жизни якутян. Это проекты, начиная с сотрудничества в области генетики до развития горнопромышленных кластеров на территории республики», – сказал Айсен Николаев в ходе передачи «Прямой разговор» на ГТРК Саха.

Среди подписанных соглашений также проекты, связанные со строительством жилых кварталов, объектов образования, развитием промышленности, модернизации объектов энергетики в Якутии.

«Интерес к Якутии как драйверу развития должен подкрепляться работой с федеральными структурами, крупными корпорациями, предприятиями и институтами развития. С точки зрения индикаторов экономического развития мы являемся лидерами на Дальнем Востоке и сейчас закладываем фундамент для того, чтобы стать лидерами по стране», – подчеркнул глава Якутии.

Одним из важнейших документов, пописанных на форуме, является соглашение о развитии горнопромышленного кластера в Арктической зоне республики, а именно в Усть-Янском и Верхоянском районах. Благодаря участию федеральных и республиканской властей, представителей госкорпорации «Росатом» будет обеспечено как промышленное, так и социально-экономическое развитие огромной территории.

Среди социальных проектов выделяют соглашение о строительстве современного адаптивного образовательного комплекса для детей с ограниченными возможностями здоровья.

VII Восточный экономический форум проходил во Владивостоке с 5 по 8 сентября. На форуме прошло пленарное заседание с участием президента страны Владимира Путина. На форуме глава государства рассказал о глобальных вызовах, укреплении отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и развитии Дальнего Востока.



