Айсен Николаев: Ваш высокий авторитет…

Сегодня 70-летие отмечает президент Академии наук Республики Саха (Якутия), доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии наук, действительный член АН РС (Я), лауреат Государственной премии им. М.К. Аммосова, заслуженный деятель науки РС (Я) Василий Васильевич Филиппов.

Глава республики Айсен Николаев поздравил Василия Филиппова со знаменательным событием и выразил ему благодарность за многолетнюю активную, плодотворную деятельность во благо родной Якутии.

«Вы стояли у истоков Академии наук Республики Саха (Якутия). Именно Вам, первому, была доверена ответственная должность Президента Академии наук РС(Я). Сегодня Вы вновь стоите у руля всей сферы науки Якутии. Ваш высокий авторитет в научных кругах республики и России, Ваш фундаментальный путь в науке, мудрость и активная жизненная позиция позволяют эффективно решать самые сложные и масштабные задачи по научно-технологическому прорыву, который необходим нашей родной Якутии!», — подчеркнул глава Якутии в своем поздравительном адресе.

Айсен Николаев отметил значительный вклад Василия Филиппова в развитие парламентаризма в Республике Саха (Якутия).

«Сегодня Вы, находясь в гуще важнейших научных процессов, достойно и ответственно защищаете интересы родной республики и ее народа, заслуженно пользуетесь огромным уважением многих и многих людей», — сказал руководитель региона.

Глава Якутии пожелал юбиляру счастья, отменного здоровья и новых достижений.