29.09.2021
14:45
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Политика
Айсен Николаев в Южно-Сахалинске примет участие в совещании Секретаря Совета Безопасности РФ
29 сентября Айсен Николаев работает в Южно-Сахалинске. Глава республики примет участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая ПАТРУШЕВА, сообщает пресс-секретарь Ил Дархана Афанасий НОЕВ.
В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы национальной безопасности на Востоке России с участием губернаторов регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, командования Восточным военным округом, представителями федеральных министерств и ведомств.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
#АГиП РС(Я)#Айсен Николаев в Южно-Сахалинске примет участие в совещании Секретаря Совета Безопасности РФ
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