Айсен Николаев в Южно-Сахалинске примет участие в совещании Секретаря Совета Безопасности РФ

29 сентября Айсен Николаев работает в Южно-Сахалинске. Глава республики примет участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая ПАТРУШЕВА, сообщает пресс-секретарь Ил Дархана Афанасий НОЕВ. В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы национальной безопасности на Востоке России с участием губернаторов регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, командования Восточным военным округом, представителями федеральных министерств и ведомств.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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