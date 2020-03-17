Айсен Николаев: В Якутске выявлен человек с подозрением на коронавирус

Как стало известно главе Якутии Айсену Николаеву на данный момент в городе Якутске один гражданин находится под подозрением на наличие коронавирусной инфекции. Он изолирован в отдельном блоке инфекционной больницы. Окончательные результаты анализов будут известны завтра.

По данным СМИ этот гражданин является топ-менеджером крупной компании и прибыл в Якутск из другого города.