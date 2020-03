Айсен Николаев: В Якутске выявлен человек с подозрением на коронавирус

View this post on Instagram

Сегодня издал указ о введении режима повышенной готовности на территории Якутии и мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции. По моему поручению переходит на круглосуточный режим ранее созданный Республиканский оперативный штаб. До 10 апреля 2020 года в республике запрещено проведение спортивных, зрелищных и публичных мероприятий с участием свыше 50 человек. Также отменен запланированный на 25 марта Съезд муниципальных представительных органов и перенесены концерты. Все школы и ссузы республики с завтрашнего дня будут закрыты. Граждане, которые в течение последних двух недель посещали страны с наиболее неблагоприятной ситуацией по распространению коронавируса, обязаны сообщить о месте и датах пребывания за границей по номеру: 8-800-100-14-03 и самоизолироваться дома на срок 14 дней. Больничный в подобном случае будет оформлен без визита в поликлинику, и работодатель обязан его оплатить. Продовольственных товаров и товаров первой необходимости в республике достаточно, никаких проблем с их наличием в магазинах не будет, не стоит поддаваться панике. Рекомендовал контрольным и надзорным органам приостановить проведение контрольных мероприятий в части учреждений торговли. Поручил Правительству республики в течение недели ликвидировать дефицит медицинских масок, который сейчас наблюдается по всей стране. На данный момент в городе Якутске один гражданин находится под подозрением на наличие коронавирусной инфекции. Он изолирован в отдельном блоке инфекционной больницы. Окончательные результаты анализов будут известны завтра. #Якутия #СахаСирэ #Коронавирус