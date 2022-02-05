Айсен Николаев о ситуация с короновирусом
Глава Якутии сообщает в своем официальном телеграм канале @Aisen_Nikolaev:
- Провел заседание оперативного штаба республики по недопущению распространения COVID-19.
- За сутки выздоровели 2507 человек. По отношению фактически госпитализированных к выявленным, Якутия занимает 73 место в стране среди регионов за неделю. Это показатель хорошей работы по тестированию, выявлению болезни на ранней стадии.
- В Якутске начинается стабилизация ситуации. Это видно и по работе амбулаторного центра в «Триумфе». Если в первые дни там принимали по 2000 с лишним человек, то вчера — менее 700 человек за сутки.
- Если в столице республики ситуация стабилизируется, то по многим районам наблюдается рост числа заболевших.
- Несколько выросло количество госпитализаций — за прошедшие сутки с ковидом госпитализирован 131 человек по республике, что составляет 3,5% от общего числа выявленных случаев за сутки.
Задачи на следующую неделю:
- В районах, особенно в удаленных и труднодоступных поселениях, необходимо обеспечить наличие тестов, лекарств и бесперебойную работу первичного звена здравоохранения.
- Сейчас на федеральном уровне пересматриваются сроки карантина (самоизоляции) для контактных лиц. Как только выйдет решение, необходимо немедленно начать его исполнение в республике.
- Постоянно надо контролировать защиту граждан из «группы риска» — пожилых, беременных, и людей с хроническими заболеваниями. Если есть возможность, привлечь к работе волонтеров.
- Не должно возникать никаких перебоев по обеспечению лекарствами. Необходим строгий мониторинг.
Фото: @Aisen_Nikolaev
Источник: @Aisen_Nikolaev
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