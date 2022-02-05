05.02.2022
13:07
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Коронавирус

Айсен Николаев о ситуация с короновирусом

Глава Якутии сообщает в своем официальном телеграм канале @Aisen_Nikolaev:

  • Провел заседание оперативного штаба республики по недопущению распространения COVID-19.
  • За сутки выздоровели 2507 человек. По отношению фактически госпитализированных к выявленным, Якутия занимает 73 место в стране среди регионов за неделю. Это показатель хорошей работы по тестированию, выявлению болезни на ранней стадии.
  • В Якутске начинается стабилизация ситуации. Это видно и по работе амбулаторного центра в «Триумфе». Если в первые дни там принимали по 2000 с лишним человек, то вчера — менее 700 человек за сутки.
  • Если в столице республики ситуация стабилизируется, то по многим районам наблюдается рост числа заболевших.
  • Несколько выросло количество госпитализаций — за прошедшие сутки с ковидом госпитализирован 131 человек по республике, что составляет 3,5% от общего числа выявленных случаев за сутки.

Задачи на следующую неделю:

  • В районах, особенно в удаленных и труднодоступных поселениях, необходимо обеспечить наличие тестов, лекарств и бесперебойную работу первичного звена здравоохранения.
  • Сейчас на федеральном уровне пересматриваются сроки карантина (самоизоляции) для контактных лиц. Как только выйдет решение, необходимо немедленно начать его исполнение в республике.
  • Постоянно надо контролировать защиту граждан из «группы риска» — пожилых, беременных, и людей с хроническими заболеваниями. Если есть возможность, привлечь к работе волонтеров.
  • Не должно возникать никаких перебоев по обеспечению лекарствами. Необходим строгий мониторинг.
Фото: @Aisen_Nikolaev
Источник: @Aisen_Nikolaev
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