28.08.2019
19:28
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Политика

Айсен Николаев: В Якутске необходимо ускорить темпы ремонта дорог

Благоустройство улиц в Якутске продолжится после окончания ремонтных работ. Главное — в этом году закончить асфальтирование дорог. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев 28 августа, в прямом эфире отвечая на вопросы пользователей соцсетей.

Ил Дархан обратил внимание, что неоднократно советовал руководству города проводить ремонт дорог поэтапно и более быстрыми темпами. Однако сейчас две параллельные улицы — Петра Алексеева и Жорницкого — перекрыты, есть вопросы и по водостокам.

«Улицы сложные, объем работы большой. Хотя, считаю, что в городе он ранее выполнялся в срок. Очень надеюсь, что та тактика, которую выбрали городские службы, окажется успешной, и до конца сентября все работы будут выполнены», — добавил Айсен Николаев.

Фото: ЯСИА
Источник: http://ysia.ru/ajsen-nikolaev-v-yakutske-neobhodimo-uskorit-tempy-remonta-dorog/
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