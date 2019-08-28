Айсен Николаев: В Якутске необходимо ускорить темпы ремонта дорог

Благоустройство улиц в Якутске продолжится после окончания ремонтных работ. Главное — в этом году закончить асфальтирование дорог. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев 28 августа, в прямом эфире отвечая на вопросы пользователей соцсетей.

Ил Дархан обратил внимание, что неоднократно советовал руководству города проводить ремонт дорог поэтапно и более быстрыми темпами. Однако сейчас две параллельные улицы — Петра Алексеева и Жорницкого — перекрыты, есть вопросы и по водостокам.