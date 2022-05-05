В Якутии природных пожаров пока нет, но выявлено 16 термоточек из-за сельхозпалов

На территории Якутии на сегодня нет действующих лесных и ландшафтных пожаров. Однако зарегистрировано 16 термических точек, большинство из которых связано с незаконными сельхозпалами. Профильным структурам предстоит усилить профилактические мероприятия, пересмотреть сроки открытия пожароопасного сезона, заявил глава республики Айсен Николаев, сообщает пресс-служба АГиП РС(Я).

На заседании оперативного штаба по охране лесов от пожаров Айсен Николаев поручил обратить внимание на ситуацию, складывающуюся в Амгинском районе. По данным дистанционного мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз», из 16 термоточек с площадью 196 га 7 таких точек с площадью 112 га приходится именно на этот улус. Их причиной является выжигание сухой травянистой растительности.

«Сейчас особое внимание уделяется вопросам оперативной лесопожарной обстановки. Пожаров практически нет, вместе с тем, мы помним, что в прошлом году в ряде районов лесные пожары, возникшие в конце мая, продолжались длительное время. Главная задача всех служб – не допустить появления пожаров. А в случае возникновения термоточек — принимать оперативные меры по их устранению», — напомнил он.

Руководитель республики поручил усилить работу с населением, коллективными хозяйствами, сельхозкооперативами по недопущению сельхозпалов и предупреждению возникновения ландшафтных пожаров.

«С учетом той ситуации, которая есть в других субъектах, необходимо обратить внимание предупреждению возникновения ландшафтных пожаров. В соседних регионах, что в Амурской, что в Иркутской областях, их число уже превысило сотни. Отмечаются и лесные пожары, которые произошли из-за перехода ландшафтных пожаров на территорию лесов. На юго-востоке республики у нас снега мало, и на большинстве территорий он уже почти сходит. Поэтому есть очень серьезная оасность. Между тем, это не повод расслабляться центральной группе районов, заречным и вилюйским улусам», — сказал глава.

Айсен Николаев напомнил о персональной ответственности каждого руководителя отраслевых структур, глав муниципальных образований за пожароопасный сезон.

«В этом году благодаря решениям Президента и Правительства страны беспрецедентные меры приняты по усилению группировки, по оснащению техникой, увеличению количества летных часов на мониторинг и дальнейшее тушение пожаров. Поэтому дело осталось за нами, за теми, кто задействован в вопросах недопущения природных пожаров и по их тушению. В этом году спрос будет совсем другой», — отметил он.

Глава республики распорядился обеспечить готовность охранных зон линейных объектов (газопроводов, линий электропередачи), а также в установленные сроки завершить обустройство минерализованных полос и противопожарных разрывов. В северных районах – это 15 июня, в остальных – 15 мая.

Как отметил на совещании министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Евгений Перфильев, в Якутии с 1 мая лесными инспекторами продолжаются контрольные мероприятия. Проведено 61 патрулирование лесов. В частности, в Амгинском районе за выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков составлены 2 протокола об административном правонарушении.

Также в связи с обнаружением космическим мониторингом термоточек на территории Амгинского и Момского районов Минэкологии выдало главам предостережения о недопущении нарушений правил пожарной безопасности, уточнили в администрации главы и правительства региона.