Айсен Николаев: в Якутии стали болеть коронавирусом в более легкой форме

Доля якутян, болеющих коронавирусом в легкой форме, превысила показатели «тяжелых» пациентов, об этом свидетельствуют освобождающиеся инфекционные койки, заявил Айсен Николаев, передает телеканал «Якутия 24.

Об этом глава региона сообщил в ходе программы «Прямой разговор» на телеканале «Россия 24».

«Стало больше свободных коек — более 26%. Это говорит о том, что люди болеют в более легкой форме», — сказал руководитель региона.

Айсен Николаев отметил, что стабилизировать эпидситуацию помогли нерабочие дни, введенные президентом РФ Владимиром Путиным с 30 октября по 7 ноября.

«Якутяне очень достойно выдержали ограничительные меры и стали больше вакцинироваться», — подчеркнул он.

По его словам, высокие темпы вакцинации сохраняются и по сей день.

«Значительно выросло количество желающих провакцинироваться. В эти дни темпы не снижаются. Это радует, потому что единственный на сегодня путь спасения от болезни — это прививка», — заявил глава Якутии.