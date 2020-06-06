Айсен Николаев: В Якутии снизились темпы роста больных коронавирусом

За последние сутки в Якутии выявлено 73 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Количество людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 в республике возросло до 2453 человек.

С текущим положением дел на традиционном брифинге сегодня ознакомил Айсен Николаев. Глава региона отметил, что эпидемиологическая ситуация сегодня «остается достаточно напряженной».

Из 73 новых случаев 60 зарегистрировано в Якутске, по 4 — в Намском и Мирнинском районах, 3 – в Мегино-Кангаласском районе, по 1 – в Оймяконском и Хангаласском районах. За весь период в республике COVID-19 диагностирован у 2453 человек.

Комментируя ситуацию по городу Якутску, Николаев отметил, что в оперативную сводку города также входит и статистика Жатая. Из 60 заболевших за последние сутки есть трое жителей этого поселка. Здесь коронавирусом заболели уже 16 человек.

Сложная ситуация по-прежнему складывается в Намском и Мегино-Кангаласском районах. В последние дни определенные опасения вызывает Мирнинский район.

«В Мирнинском районе есть две ветви заболевания. После несанкционированного празднования мусульманского праздника Ураза Байрам коронавирус обнаружили среди одной из диаспор. Есть заболевшие в дежурном детском садике. Здесь будут проводиться меры по дальнейшей локализации очага, забору анализов у детей и работников», – сказал глава.

Айсен Сергеевич отметил, что в Якутске 19 человек сегодня находятся в тяжелом состоянии, из них пятеро – на аппаратах ИВЛ. Количество летальных исходов достигло 14, в основном, это люди старше 65 лет с большим количеством хронических заболеваний.

«Хочу обратить внимание жителей республики, что эта болезнь очень коварна особенно для старшего поколения. Поэтому сейчас они особенно нуждаются в поддержке, чтобы мы их оберегали», – обратился он.

Растет и количество выздоровевших. Сегодня почти половина заболевших в Якутии выздоровели. Выздоровевших стало 1205 человек.

«За две недели темпы прироста больных снизилось с 9 до 4 %, в том числе за последнюю недели – на 3%. Это показывает, что те меры, которые были приняты у нас в республике, включая дни санитарной обработки в Якутске, дают хорошие результаты», – подчеркнул глава.

В республике, сказал Ил Дархан, обрабатывается большое количество тестов на коронавирус. За последние сутки обработано свыше 3,5 тыс. анализов, а за весь период – 141 тыс. анализов.

«По показателю на 100 тыс населения мы, безусловно, одни из лучших регионов страны по тестам на коронавирус. Это как раз позволяет нам выявлять болезнь на самых ранних стадиях, не доводя ситуацию до тяжелой. Вместе с тем, сейчас самое главное – это соблюдение всех ограничительных мер, которые у нас в республике действуют. Уверен, что они дадут свой положительный результат, и мы будем видеть дальнейшее снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», – подытожил Николаев.