Айсен Николаев: в Якутии имеется достаточный запас продовольствия

С сегодняшнего дня во исполнение Указа Главы Якутии «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» учебный процесс приостановлен во всех школах и средних профессиональных учебных заведениях. «В рамках реализации Указа руководство республики, оперативный штаб по эпидемиологической ситуации, федеральные, региональные и муниципальные органы власти – все работают в слаженном режиме. Наша главная задача — сохранить жизнь и здоровье наших граждан и мы её обязательно достигнем», — сообщил в ходе брифинга 18 марта Глава Якутии Айсен Николаев.

Ил Дархан отметил, что в республике имеется достаточный запас продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, это подтвердили и руководители хозяйствующих субъектов входе селекторного совещания.

«Конечно же, всех волнует вопрос о наличии на территории республики лиц, заболевших коронавирусной инфекцией. У руководителя одной из добывающих компаний республики по результатам анализов, сданных в городе Якутске, подтверждается коронавирусная инфекция. Сейчас пробы находятся в Новосибирске, и мы надеемся, что по якутскому времени до конца сегодняшнего дня мы получим окончательную информацию», — отметил Айсен Николаев.

Все лица, контактировавшие с предполагаемым носителем коронавирусной инфекции, установлены, их 37 человек. Со всеми ними проведены соответствующие профилактические меры, часть из них, непосредственно близко контактировавшая с предполагаемым носителем инфекции, помещена в обсерватор города Якутска. Остальная часть, не имевшая близких контактов, по решению Управления Роспотребнадзора по РС (Я) находится в режиме самоизоляции.

Айсен Николаев сообщил, что тревогу вызывает тот факт, что у данного руководителя были определенные контакты с народными депутатами республики: с одним из них он проводил рабочую встречу, а с другим летел бизнес-классом. «Эти депутаты участвовали в сессии Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я), поэтому мы подготовили письмо в адрес председателя парламента с рекомендацией об отмене проведения очередной сессии, которая запланирована на 24 марта, также о том, что все заседания постоянных комитетов проводились исключительно в режиме видеоконференцсвязи. До установки окончательного диагноза мы будем ставить вопрос о приостановке на некоторое время деятельности Ил Тумэна», — сообщил Глава республики.

В ходе брифинга отдельное внимание уделено вопросам привлечения к ответственности лиц, распространяющих в социальных сетях и мессенджерах фейков об отсутствии в республике запаса продовольственных товаров и о большом количестве заболевших коронавирусной инфекцией. «Сейчас МВД по республике ведет активную работу по выявлению фейковых новостей и установлению их авторов. Расследования идут и лица, распространяющие недостоверную информацию, будут привлекаться к административной, а в некоторых случаях и к уголовной ответственности. Для того, чтобы население могло получать оперативную и достоверную информацию, сегодня создан телеграмм-канал республиканского оперативного штаба, где в режиме реального времени выходит достоверная официальная информация об эпидемиологической ситуации в республике», — подчеркнул Айсен Николаев.