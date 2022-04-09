Айсен Николаев: в условиях импортозамещения у предприятий Якутии открывается окно возможностей

Глава Якутии Айсен Николаев в субботу, 9 апреля посетил универсальные производственные здания ТОР «Якутия» на площадке «Капитоновка», где встретился с действующими и потенциальными резидентами и провел рабочее совещание по вопросам создания новых производств в рамках ТОР. Во встрече также приняли участие первый заместитель председателя правительства региона Кирилл Бычков, министр экономики Майя Данилова, директор управляющей компании ТОР «Якутия» Дмитрий Борисов.

Глава Якутии Айсен Николаев ознакомился с действующими производствами компаний «Экосип» и «ВитаНорд» и проектами потенциальных резидентов – компаний «Соляная лавка», «Туйгун», «Айылга», «Туризм Якутия», «Камелек». Предприниматели рассказали о своих проектах и планах по развитию бизнеса.

Глава подчеркнул, что, несмотря на все сложности, сейчас у предпринимателей появилось окно возможностей: в первую очередь, для импортозамещающего производства и для развития сферы услуг. «Мы видим, что у людей появляется спрос на товары и услуги, которые могут заменить то, что уходит с рынка. Для этого надо использовать все возможности ТОР», — отметил он.

Директор управляющей компании ТОР «Якутия» (дочернее общество КРДВ) Дмитрий Борисов представил главе республики планы по дальнейшему развитию преференциальной территории.

«Среди целей и задач — создание специальной площадки для размещения пищевых производств, отвечающей всем санитарным нормам и правилам. Вдобавок, это возведение ещё одного универсального производственного здания для субъектов малого и среднего предпринимательства, выпускающих строительные материалы. Кроме этого, будет сделан упор на развитие внутреннего туризма, путем оказания поддержки проектам резидентов, специализирующимся в организации загородного отдыха жителей Якутска, – поделился Дмитрий Борисов. – Также в стадии проработки находится вопрос расширения границ ТОР для привлечения новых крупных инвесторов для реализации проектов мусороперегрузочной станции и гостиничного комплекса».

Во время совещания были обсуждены вопросы реализации плана обеспечения устойчивого развития ТОР, включающего строительство производственных объектов, включение земельных участков под реализацию туристических проектов, налоговых льготах, финансовой поддержке резидентов, в частности, через фонд поддержки предпринимательства.

Также были рассмотрены предложения по привлечению новых резидентов из разных сфер. «Это проекты, экономика которых улучшилась и проекты социально значимые, в частности, переработка твердых коммунальных отходов с точки зрения снижения тарифов для населения», — сказал глава.

В сложившихся экономических условиях в перечне приоритетных инвестиционных проектов – развитие местного производства, от стройматериалов до сельскохозяйственной продукции. По информации министра экономики республики Майи Даниловой, сейчас важно определить «вытягивающие» отрасли. Очевидно, что для республики это жилищное строительство. К примеру, квартал «Звездный» в Якутске с объемом инвестиций порядка 2,5 млрд рублей, способен вытянуть сопутствующее производство строительных материалов, например, панелей. В нынешних условиях перспективны и смежные проекты, связанные с энергоэффективными технологиями, и социально значимые проекты для населения.

Во время совещания действующие и потенциальные резиденты поделились планами по развитию производства. Так, главный инженер ООО «Саха Липснеле» Виталий Прокопьев сообщил об участии в программе социальной газификации. Для этих целей предприятию необходимо получить кредит и расширить производство на базе ТОР.

Глава поручил членам правительства региона в ближайшее время обсудить с отраслевыми предприятиями вопросы участия резидента ТОР в программе, а также со вниманием отнестись к новому проекту предприятия по производству и прокату электровелосипедов.

Анатолий Габышев, руководитель ООО «Туризм Якутия» представил проект по развитию внутреннего туризма и предложил расширить действие режима ТОР на новый туркомплекс на 20 км Намского тракта.

Проект ООО «Айылга» предполагает создание объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами. Генеральный директор предприятия Владимир Сыромятников сообщил, что при получении статуса резидента ТОР предприятие сможет снизить тарифы для населения за счет налоговых льгот.

Ольга Григорьева, директор «Камелек» для расширения производства популярных в республике керамических изделий планирует стать резидентом ТОР.

Отметим, что по данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), статус резидента территории опережающего развития «Якутия» присвоен 31 предприятию, общий объем заявленных инвестиций составляет 12,9 млрд рублей. Полная реализация всех проектов позволит обеспечить работой 1800 человек. На сегодняшний день реализованы проекты 11 предприятий, вложены 4,2 млрд рублей, создано более 500 новых рабочих мест на предприятиях.