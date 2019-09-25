Айсен Николаев в прямом эфире ответит на вопросы якутян

Завтра, 26 сентября, накануне Дня государственности Республики Саха (Якутия) состоится «Прямая линия с Айсеном Николаевым».

Начало трансляции в 19.00 по якутскому времени на телеканалах «НВК Саха», «Якутия 24», «Россия 24», радио «Саха», «Радио России», а также в социальных сетях.

Айсен Николаев ответит на интересующие якутян вопросы, обсудит актуальные для республики темы и решения по оперативным и проблемные вопросам, касающимся всех сфер жизни, выскажет своё мнение по стратегическим направлениям развития Якутии.

Задать вопрос Айсену Николаеву можно будет во время прямого эфира, позвонив в студию по многоканальному телефону.

Также продолжается предварительный приём вопросов. Напоминаем, свои вопросы главе Якутии жители республики могут задать заранее, позвонив по телефону 8 (4112) 508229 в рабочие дни с 9.00. до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов) или отправив на электронный адрес voprosglave@sakha.gov.ru. Просьба указать фамилию, имя, отчество и контактные данные.