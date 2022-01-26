26.01.2022
11:44
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Айсен Николаев — в передаче «Прямой разговор»
Сегодня Айсен Николаев примет участие в передаче «Прямой разговор» ГТРК «Саха»
Сегодня, 26 января, в 18:00 часов Глава Якутии Айсен Николаев примет участие в прямом эфире передачи «Прямой разговор» ГТРК «Саха» на канале «Россия 24».
Свои вопросы жители республики могут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру 8 (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в эфире, будут переданы Главе республики.
Фото Андрея Сорокина
Фото: Андрея Сорокина
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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