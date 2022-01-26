Айсен Николаев — в передаче «Прямой разговор»

Сегодня Айсен Николаев примет участие в передаче «Прямой разговор» ГТРК «Саха» Сегодня, 26 января, в 18:00 часов Глава Якутии Айсен Николаев примет участие в прямом эфире передачи «Прямой разговор» ГТРК «Саха» на канале «Россия 24». Свои вопросы жители республики могут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру 8 (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в эфире, будут переданы Главе республики. Фото Андрея Сорокина

Фото: Андрея Сорокина Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх