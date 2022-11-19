Айсен Николаев: В память о славном сыне Якутии

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

В этом году выдающемуся государственному деятелю, первому председателю палаты представителей Госсобрания (Ил Түмэн) I созыва Афанасию Петровичу Илларионову исполнилось бы 80 лет. Мы всегда с теплотой вспоминаем об Афанасии Петровиче как о человеке, который всю свою жизнь трудился на благо развития Якутии.

Я очень рад, что к этой юбилейной дате на малой родине Афанасия Петровича — селе Хайахсыт Чурапчинского улуса открылось новое здание школы-сада, которое носит его имя. Раньше школа располагалась в старом деревянном здании 1929 года постройки. Этого дня с нетерпением ждали все жители села. Построено прекрасное двухэтажное здание общей площадью более 2 тыс.кв.м. В здании два блока, один из них займет школа на 90 мест, другое — детский сад на 40 мест. Память о славном сыне Якутии всегда будет жить в наших сердцах.