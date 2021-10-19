Айсен Николаев в Москве обсуждает стратегию транспортного развития России

18 октября в преддверии Госсовета по направлению «Транспорт» Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в семинаре-совещании по подготовке предложений в стратегию транспортного развития России, которые будут рассматриваться на Госсовете. В рамках мероприятия руководитель региона возглавил работу круглого стола, посвящённого международным транспортным коридорам.

«Идёт очень интересное обсуждение транспортной стратегии нашей страны на период до 2035 года. Наш круглый стол, который посвящён увеличению доходов транспортной системы от перевозки экспортных и транзитных грузов, вызывает большое внимание. У нашей страны колоссальные возможности, которые сегодня используются далеко не в полной мере», – отметил Айсен Николаев.

Важным вопросом является определение операторов транспортного пути. «Если мы видим, что поСевморпутиРосатом был определён единым оператором, и это дало положительный эффект для развития всего пути, то по другим транспортным коридорам – «Запад-Восток», «Север-Юг» – такого единого оператора нет, и это имеет негативные последствия для нас», – считает глава региона.

Также,по мнению Айсена Николаева, активное внимание нужно уделить строительству портов на тихоокеанском побережье – на севере Хабаровского края, в Магаданской области, на Камчатке. Это придаст новый стимул экономике всей страны в ближайшие десятилетия.

В заседании приняли участие 17 человек – представители органов исполнительной власти, государственных и частных компаний: Дмитрий Зверев (статс-секретарь – заместитель Министра транспорта России), Глеб Никитин (губернатор Нижегородской области), Вячеслав Рукша (заместитель гендиректора ГК «Росатом» – директор Дирекции Северного морского пути), Павел Федяев (депутат Государственной Думы), Роман Троценко (председатель совета директоров ООО Инфраструктурная Корпорация «Аеон») и другие.

Напомним, 19 октября в Москве пройдёт заседание Госсовета, на котором будут рассмотрены контуры новой транспортной стратегии России до 2035 года. Документ будет основан на реальных потребностях транспортного сектора.