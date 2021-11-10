Айсен Николаев в медиарейтинге губернаторов ДФО

«Медиалогия«, независимая исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ и соцмедиа в реальном времени, подготовила медиарейтинги губернаторов за октябрь 2021 года.

В Дальневосточном ФО лидерами медиарейтинга в октябре 2021 года стали глава Республики Саха Айсен Николаев, губернатор Амурской области Василий Орлов и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Глава Республики Саха Айсен Николаев заявил, что ректор Малой академии наук Василий Павлов, уволенный из-за сопротивления размещению ковидного госпиталя в здании центра для одарённых детей республики, будет восстановлен в должности. Министр образования и науки Якутии Михаил Сивцев освобожден от должности по собственному желанию, сообщил глава региона Айсен Николаев.

Глава Якутии Айсен Николаев на Петербургском международном газовом форуме выступил с предложением создать экологичный и эффективный маршрут для техники на газомоторном топливе. Он должен объединить территории 11 регионов Дальневосточного и Сибирского округов. Маршрут предложено назвать «Восточный газовый путь». Айсен Николаев сообщил, что федеральное финансирование на борьбу с лесными пожарами в Якутии на 2022 год увеличили почти на 1,2 млрд рублей. Айсен Николаев сообщил, что обновленную взлетно-посадочную полосу ввели в эксплуатацию после реконструкции в аэропорту Нерюнгри.

Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что QR-коды, которые начали действовать с 18 октября в Благовещенске Амурской области для посетителей общепита, сделали обязательными еще для семи муниципальных образований региона с высокой плотностью населения. Василий Орлов сообщил о недостатке коек и врачей для лечения COVID-19. А также глава Амурской области Василий Орлов призвал усилить темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в условиях напряженной ситуации с заболеваемостью в регионе. Губернатор Амурской области Василий Орлов и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов обсудили строительство защитных гидротехнических сооружений в регионе, сообщило правительство области.

Из-за случаев заражения COVID-19 в своем окружении губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ушел на самоизоляцию. Михаил Дегтярев заявил, что разработанное Ниланское месторождение цемента войдет в будущий строительный кластер Хабаровского края. Михаил Дегтярев сообщил, что строительство детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре, работы по которому приостановлены, завершат в сентябре 2023 года. Михаил Дегтярев заявил, что Хабаровский край будет готов претендовать на проведение Восточного экономического форума (ВЭФ) к 2024-2025 годам.