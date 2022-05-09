Айсен Николаев: В эти дни мы особенно глубоко чувствуем всепобеждающую силу единства!

В День Великой Победы 9 мая в городе Якутске состоялась торжественная церемония возложения цветов к монументу «Воинам победителям», посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Поклонимся великим тем годам».

Торжественная церемония началась с минуты молчания памяти погибших в боях, замученных в концлагерях, без вести пропавших и всех павших, не доживших до дней Великой Победы.

«В эти дни мы особенно глубоко чувствуем всепобеждающую силу единства! Наследие старшего поколения — это наша гордость, достояние, которое объединяет народ. Более 62 тысяч якутян ушли на фронт, свыше 38 тысяч из них отдали свою жизнь в сражении.

Сегодня с нами остается только 28 фронтовиков по всей республике — каждый из них герой, каждый из них легенда. Победа ковалась на передовой и в тылу. Сегодня рядом с нами живут 2 665 ветеранов тыла, они пример стойкости и настоящего патриотизма», – сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Вместе с главой республики почтили память погибших защитников Отечества и возложили цветы участники Великой Отечественной войны, ветераны тыла и труда.

Как отметил в своём выступлении участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин республики Кирилл Павлов, эта победа была достигнута массовым героизмом советского народа, мужественным служением всех наших народов. Их подвиг служит примером молодому поколению, которое сегодня стоит на защите Родины во имя процветания родной республики и страны.

Все дальше уходят от нас военные годы, но сегодня фашизм снова поднимает голову, в вновь наша страна встает на защиту мира и справедливости. Глава республики подчеркнул, что на протяжении восьми лет Донецкая и Луганская Народные Республики продолжают отстаивать свою независимость, свое право чтить родной язык и историю. «Чтобы увековечить отвагу, храбрость и непоколебимость борцов за свободу нами принято решение присвоить одной из улиц г. Якутска имя Героя Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко — первого главы ДНР, павшего в борьбе за мир и порядок на своей земле», — сказал Айсен Николаев.

Глава Якутии отметил, что ценности справедливости и единства были переданы нам великим поколением победителей. «Их подвиг сейчас продолжают внуки победителей — военнослужащие-якутяне, участники специальной военной операции», — сказал он и выразил от имени всех якутян глубокие соболезнования родителям, родным и близким воинов -якутян, павших, выполняя свой долг верности Отечеству. «Они навсегда стали для всех нас примером мужества и героизма!», — сказал Айсен Николаев.

Участие в церемонии приняли председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Алексей Еремеев, главный федеральный инспектор по РС (Я) Евгений Корнеев, председатель Верховного суда РС (Я) Любовь Летучих, начальник Управления федеральной службы безопасности России по РС (Я) Сергей Бобровников, министр внутренних дел по РС (Я) Владимир Прокопенко, ветераны тыла, ветераны боевых действий, члены правительства республики, народные депутаты и представители общественных организаций и молодёжных объединений.