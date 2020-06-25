Айсен Николаев: В целом нам удается стабилизировать ситуацию в районах

За прошедшие сутки в республике выявлено 72 новых подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них в городе Якутске – 60, в Нерюнгринском районе – 4, в Мегино-Кангаласском – 3, в Таттинском – 2, также по одному случаю в других районах. С начала распространения COVID-19 в регионе общее число заболевших составило 3 963 человека. Об этом сегодня 25 июня сообщил глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ на ежедневном брифинге.

«В целом нам удается стабилизировать ситуацию в районах. Хотя возникают новые точки распространения инфекции, связанные, в первую очередь, с завозом вируса прибывшими из г. Якутска к родственникам, детьми, приехавшими на каникулы к родным», – подчеркнул Айсен Николаев.

Глава республики отметил уверенную работу оперативных штабов на местах, которые совместно с оперштабом республики достаточно быстро эти места распространения вируса локализируют.

На сегодняшний день 30 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 12 – на аппаратах ИВЛ, все люди старше 65 лет с хроническими заболеваниями.

За сутки было взято и обработано 3 700 анализов, на том же уровне, как и прежде. Всего по республике за весь период с начала распространения COVID-19 проведено 206 тысяч анализов. «Это один из лучших показателей в стране в пересчете на 100 тысяч населения. Еще раз подчеркну, что благодаря этому мы выявляем достаточно большое количество людей на ранней стадии заболевания», – сказал глава республики.

За последние сутки 79 человек выписались из больниц, за весь период 70% от общего числа заболевших выздоровело. По словам Ил Дархана, это показывает качественный уровень работы системы здравоохранения республики. Коэффициент распространения инфекции несколько сократился. Если неделю назад составлял 1,2 -1,1-1, то за последние дни снизился до 0,87.

Глава республики подчеркнул, что о снятии второго этапа ограничений в тех районах и городских округах, где действует режим полной самоизоляции, можно говорить только тогда, когда этот показатель снизится стабильно в районе 0,8.

Айсен Николаев призвал жителей республики и на местах, и в городе Якутске соблюдать противоэпидемические, санитарные и ограничительные меры, которые на этих территориях действуют.