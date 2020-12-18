Айсен Николаев узнал радостную новость

Борец Айаал ЛАЗАРЕВ завоевал бронзовую медаль Кубка Мира по вольной борьбе в личном зачете. Спортсмена с победой поздравил глава республики Айсен НИКОЛАЕВ в социальных сетях.

«Наши якутские спортсмены продолжают радовать земляков своими блестящими победами! Сегодня рано утром, прилетев из Москвы, я узнал радостную новость, что якутянин Айаал Лазарев завоевал бронзовую медаль Кубка Мира в личном зачете. Айаал блестяще завершил борьбу с представителем Азербайджана, тем самым стал первым в истории якутского спорта борцом в весовой категории до 125 кг, достигшим такого результата. Поздравляю с заслуженной победой! Желаю новых ярких побед и достижений», – написал Николаев на своей странице в Instagram.

Айаал Лазарев, представляющий Кыргызстан, выступил в поединке за бронзовую медаль на Кубке мира по спортивной борьбе в Сербии. Спортсмен выступил в весовой категории до 125 кг. Ранее борец обыграл спортсменов из Канады и Молдавии, но уступил Роберту Барану из Польши со счетом 0:6. Противником якутянина в борьбе за бронзу стал Джамаладин МАГОМЕДОВ из Азербайджана. Лазарев выиграл бой досрочно со значительным преимуществом — со счетом 11:0 и завоевал бронзовую награду Кубка мира.