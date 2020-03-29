Айсен Николаев установил доплаты медицинским работникам

Глава Республики Саха (Якутия) подписал Распоряжение № 129-РГ «Об установлении выплат стимулирующего характера работникам государственных бюджетных, автономных учреждений, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и привлеченным к работе в обсерваторах».

Согласно Распоряжению Главы РС(Я) выплаты стимулирующего характера составляют: врачам — в размере 66 тысяч рублей; среднему медицинскому персоналу — 40 тысяч рублей; младшему медицинскому персоналу – 20 тысяч рублей; иным категориям работников –20 тысяч рублей.

Выплаты стимулирующего характера начисляются пропорционально отработанному времени вместе с заработной платой с 17 марта 2020 года до момента отмены режима распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).