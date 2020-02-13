Айсен Николаев: Усть-Майский улус может вернуть славу промышленного района

Усть-Майский улус вновь может стать одним из крупных промышленных районов. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев во время рабочей командировки в улус.

В Усть-Мае Николаев провел совещание по социально-экономическому развитию района. В частности, Ил Дархан оценил перспективы развития промышленности.

В прошлом веке Усть-Майский район славился обилием полезных ископаемых. Тонны золота, которые добывались здесь, составляли часть стратегического золотого запаса страны. Промышленность помогла решить многие проблемы: в районе развивалась авиация, дорожная служба, строились социальные и инфраструктурные объекты. После перестройки ситуация кардинально изменилась. Если в начале 90-х в год недропользователи добывали по 5 тонн драгоценного металла в год, то в 2010 году этот объем сократился до 1083 кг.

Сегодня в Усть-Майском районе работают 8 предприятий: ООО «Дражник», ПК «Поиск», ООО «Джугджур-А», ООО «Рудник Дуэт», ООО «Бриндакит», ООО «Заря+М», ООО с/а «Золото Ыныкчана» и ООО «Томпо-Аурум». По итогам 2019 года они добыли 2252 кг золота.

Основная проблема золотодобывающей отрасли – истощение минерально-сырьевой базы. Несмотря на это, уверен Айсен Николаев, у улуса есть шансы вновь стать одним из крупнейших промышленных районов республики. В числе задач по развитию промышленности он назвал геологоразведочные работы. Также здесь продолжится работа по освоению других полезных ископаемых.

«Промышленное освоение Усть-Майского района – это вопрос, который требует серьезного внимания стороны руководства республики. Считаю, что улус может вернуть славу промышленного района. Для этого нам, в первую очередь, необходимо проводить здесь геологоразведочные работы, находить новые подходы», – сказал глава.

У Усть-Майской земли есть большие перспективы развития лесопромышленного комплекса, считает Ил Дархан. Для этого муниципалитетом разработана концепция на 2019-2024 годы с видением до 2032 года. Ожидается, что подготовительные работы начнутся уже в 2020 году, а в 2021 году стартуют полевые работы. Будут составлены новые карты лесных массивов по категориям пород, возрасту, объемам запасов, привлечены инвесторы.

Работы по развитию промышленности в районе идут наряду с созданием инфраструктуры, в первую очередь, ремонтом и реконструкцией дорог. Николаев заявил, что в 2020 году будет продолжено строительство автодороги Якутск – Амга – Усть-Мая – Эльдикан – Югоренок. А на участке дороги Амга – Эльдикан установят понтонную переправу.