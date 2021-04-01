Айсен Николаев: Управлять по-старому нельзя

Завершилась самая масштабная за последние годы реформа государственного аппарата — численность госслужащих в России сократилась почти на 10%. Об этом заявил вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий ГРИГОРЕНКО.

По его словам, суть реформы состоит не в корректировке количественных показателей, а в качественном изменении модели работы. Это позволит повысить адаптивность системы госуправления под современные реалии и исключить принцип «ведомственных колодцев» – долгих бюрократических согласований в замкнутом цикле и дублирование функций.

«Однако важно понимать, что такая оптимизация работников проводится за счет неиспользуемых вакансий с сохранением фонда заработной платы. Поэтому риски увольнения или снижения уровня оплаты труда сотрудников, профессионально исполняющих свои обязанности, сведены к минимуму», – отмечает Дмитрий Григоренко.

Структурные изменения при этом коснулись не только федеральных министерств и ведомств, но и региональных органов власти. Так, в 2020 году в Якутии в рамках реализации послания главы республики Айсена НИКОЛАЕВА предельная численность работников исполнительных органов власти Якутии уменьшилась на 8,2% – до 1 874 единиц. Скорректирована численность администрации главы и правительства республики на 33 единицы. Такая работа по оптимизации штата регионом ведется уже несколько лет, всего с 2018 года показатель сократился на 17%.

Напомним, реформу госаппарата анонсировал премьер-министр Михаил МИШУСТИН в конце 2020 года. За счет внедрения цифровых решений правительство планирует повысить скорость и качество принятия решений, в первую очередь, для выполнения национальных целей развития.

Формирующаяся модель сервисного государства ориентирована на запросы общества и высокое качество предоставляемых гражданам услуг. Так, власти Якутии до 2024 года планируют перевести госуслуги в электронный формат минимум на 70%, это порядка 12 направлений. Также будет продолжена работа по повышению доступности дистанционного образования и телемедицины для жителей региона.

Соответствующий указ о задачах модернизации государственного управления в Якутии до 2024 года уже подписан главой региона.