28.12.2020
15:15
216
Якутия
Айсен Николаев уехал
Айсен Николаев сегодня, 28 декабря, находится с рабочей командировкой в Нерюнгринском районе. Об этом сообщил Афанасий Ноев, пресс-секретарь главы республики.
В Нерюнгри Николаев примет участие в открытии детской поликлиники после капитального ремонта, которая была начата по его поручению в мае 2019 года.
Глава Якутии также посетит другие отделения центральной районной больницы и проверит оснащение медицинским оборудованием.
Фото: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
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