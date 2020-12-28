Айсен Николаев уехал

Айсен Николаев сегодня, 28 декабря, находится с рабочей командировкой в Нерюнгринском районе. Об этом сообщил Афанасий Ноев, пресс-секретарь главы республики.

В Нерюнгри Николаев примет участие в открытии детской поликлиники после капитального ремонта, которая была начата по его поручению в мае 2019 года.

Глава Якутии также посетит другие отделения центральной районной больницы и проверит оснащение медицинским оборудованием.