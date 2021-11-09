Айсен Николаев: у поселка Айхал – большое будущее

Глава Якутии Айсен Николаев в ходе рабочей поездки в поселок Айхал Мирнинского района дал ряд поручений для решения проблем в сфере здравоохранения и переселения граждан из аварийного жилья. Поселок, где добывается 27% алмазов компании «АЛРОСА», имеет большие перспективы, а качество жизни местных жителей будет расти, подчеркнул Ил Дархан.

«Безусловно, поселок Айхал, который отметил 60-летие, является одним из важнейших населенных пунктов республики, развитие которого определяет продвижение экономики региона. Здесь добывается 27% алмазов акционерной компании «АЛРОСА», и именно здесь куется благополучие жителей республики. Прежде всего, Айхал – это люди, благодарю их за самоотверженный труд, активность, в том числе при реализации социальных проектов. Уверен, что у Айхала – большие перспективы, большое будущее. Это и деятельность градообразующего предприятия компании «АЛРОСА», и социальная сфера, которая должна развиваться, а качество жизни должно возрастать», — сказал Айсен Николаев.

Айсен Николаев ознакомился с работой школы, где, по его словам, «учатся замечательные дети, есть интересные разработки». «Рад, что благодаря «Точке роста» началось приобщение детей к робототехнике, управлению автоматизированными процессами на производстве. Это важно, учитывая то, что компания «АЛРОСА» должна более активно двигаться к внедрению цифровизации в ряд производственных процессов», — отметил он.

По мнению Главы республики, Айхальская больница справляется с вызовами пандемии коронавируса. «При этом, конечно же, я сегодня поставил задачу правительству и администрации района совместно с компанией «АЛРОСА» решить вопрос со строительством лифта. В пятиэтажном здании нет лифтового оборудования, пациентов, перенёсших операции медперсонал вынужден поднимать на пятый этаж по лестнице, это неприемлемо. Министерство строительства республики получило задание провести изыскания и подготовить проект, который, уверен, при помощи компании «АЛРОСА» будет реализован. Жители Айхала смогут получать качественную медицинскую помощь в новом формате», — подчеркнул Ил Дархан.

«Рад, что поступает много нового медицинского оборудования. Дал поручение ускорить установку поступившего оборудования в рамках национального проекта «Здравоохранение». Считаю, что до конца года этот вопрос должен быть решен», — добавил он.

Одним из острых для Айхала вопросов является переселение граждан из аварийного жилищного фонда. «Большая работа была проведена в предыдущие годы, но, вместе с тем, системная работа не была доведена до конца. В этом году совместно с генеральным директором компании «АЛРОСА» Сергеем Ивановым договорились совместными усилиями решить вопрос в течение 2021-2022 годов. Вчера мною были вручены сертификаты жителям ряда домов, которые уже в этом году смогут переехать из аварийного жилого фонда. В следующем году все работы по переселению жителей из аварийных домов поселка Дорожный и ул. Октябрьская партия должны быть завершены. На совещании с участием руководителей правительства и администрации района, компании «АЛРОСА», поселка Айхал еще раз обговорили этот вопрос. Уверен, в следующем году эта задача будет решена. В дальнейшем нам предстоит дальше расселять людей из других аварийных домов, признанными таковыми после 1 января 2017 года. Уверен, что при поддержке федерального правительства и с этой задачей мы справимся», — отметил Ил Дархан.