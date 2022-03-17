Айсен Николаев: У многих есть иллюзии, что военные действия закончатся, заключим мир и заживем как прежде…

В Якутии разрабатывают антикризисные меры в соответствии с предложениями президента России Владимира Путина. В приоритете поддержка населения, бизнеса, IT-отрасли, обеспечение запасов продовольствия. Объем дополнительных решений оценивается в 10,5 млрд рублей. Об этом во время брифинга сообщил глава республики Айсен Николаев, передает ЯСИА.

Якутия поддерживает все меры, направленные на поддержание реальных доходов населения, предложенные президентом страны Владимиром Путиным и правительством РФ. Борьба с бедностью, сохранение рабочих мест, поддержка незащищённых слоев населения будут приоритетными задачами.

«В рамках специальной военной операции в Украине вооружённые силы Российской Федерации выполняют важнейшую миссию — установление мира, денацификацию, демилитаризацию Украины. Страна столкнулась с беспрецедентным давлением западных стран, более того, можно сказать словами президента страны «нам объявлена экономическая агрессия». Западные санкции в любом случае влияют на транспортно-логистическую систему, инфляцию. Безусловно, мы это выдержим, мы выйдем из этого победителями. Вместе с тем, нам надо принимать ряд мер, которые позволят не сбавить темпы развития республики, сохранят уровень доходов населения, сохранят занятость, помогут людям, которые находятся в тяжёлом материальном положении», — заявил Айсен Николаев.

Стоит отметить, что в республике уже разрабатывают и принимают ряд оперативных мер в первую очередь для поддержания завоза, товарных запасов на должном уровне. Принят ряд мер по поддержке сельского хозяйства, институтов развития, строительной отрасли, авиации – отраслей, которые имеют огромную роль в жизнеобеспечении республики. Напомним, Айсен Николаев поддержал предложение об индексации и повышении заработной платы работникам бюджетной сферы на 6,4%. И вместо 1 октября эта мера будет действовать уже с 1 апреля.

«На сегодняшний день объем дополнительных решений оценивается нами порядка 10,5 млрд рублей: 2,5 млрд рублей – сокращение налогов на малый бизнес, это решение принято и соответствующий законопроект будет внесен в Госсобрание Ил Тумэн на ближайшую сессию. Решение на 2 млрд рублей принято за счёт передвижки внутри статьи для опережающего завоза той же муки, чтобы мы были обеспечены не на три-четыре месяца, как у нас это обычно происходит, а практически до конца года. Хочу еще раз отметить, у нас по продовольственным запасам все нормы выдерживаются и никаких проблем нет. Конечно, есть определенные ажиотажные спросы в некоторых магазинах на сахар, гречку. Но еще раз хочу сказать, весь завоз производится, более того, в этом году, понимая состояние рынка, завозим больше, чем обычно», — заверил глава республики.

Кроме того, он сообщил, что на свыше 5 млрд рублей принимают новые решения на поддержку сельского хозяйства, институтов развития республики, IT-компаний, Фонда развития промышленности республики. Ряд решений примут относительно авиации, здесь есть необходимость выделения бюджетных кредитов.

«Сегодня проведено большое совещание по поддержке жилищного строительства, в первую очередь, по городу Якутску. Здесь мы считаем, что в рамках работы по преодолению последствий западных санкций, мы должны не снижать объемы жилищного строительства, а наоборот должны сделать все, чтобы оно было более доступным для нашего населения. С учетом беспрецедентных решений, принятых на уровне президента страны, уверен, что примем соответствующие меры на уровне республики, чтобы важнейшую отрасль строительства поддержать и дать ей более серьезный импульс», — сказал глава.

«Конечно же, работы предстоит много. Я уже неоднократно говорил, мы все должны менять свое мышление. У многих есть еще иллюзии, что военные действия закончатся, заключим мир – заживем как прежде. К сожалению, отношения, которое демонстрируют западные страны, по отношению к России и к ее народу показывают, что они надолго. Нам выдвигают абсолютно неприемлемые условия, наша страна, наш народ никогда на это не пойдет. Для того, чтобы сохранить свой суверенитет, право быть свободным государством, мы будем быстрее, эффективнее и качественнее решать задачи. Президент страны дал главам дополнительные полномочия, которые направлены на решение главной задачи – сохранение уровня жизни людей, стабильное экономическое и социальное развитие наших регионов. Мы обязательно это исполним», — обратился к жителям республики Айсен Николаев.

Напомним, 16 марта президент России Владимир Путин провёл совещание о мерах социально-экономической поддержки субъектов Российской Федерации. Путин поставил перед регионами и правительством страны задачу: все национальные цели развития РФ до 2030 года должны быть достигнуты, а инфраструктурные проекты должны быть реализованы несмотря ни на какие трудности.