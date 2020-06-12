Айсен Николаев: Труд крут!

Сегодня, 12 июня, глава Якутии Айсен Николаев принял участие в открытии летнего трудового семестра студенческих отрядов республики, которое состоялось возле монумента «Слава студенческим отрядам Якутии».

Глава подчеркнул символичность открытия трудового семестра в День России. Ровно тридцать лет назад в этот день была провозглашена Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации.

Айсен Николаев отметил, что Россия за этот короткий период проделала огромный путь и сейчас занимает ведущее место в мире. Глава выразил уверенность в том, что, сплотившись, якутяне вместе со всей страной преодолеют сложный период пандемии и выйдут победителями.

«Гораздо большая ответственность возлагается на вас в этом году. Вас ждут строители, дорожники, населенные пункты, где необходимо благоустройство, сельхозпредприятия. Я уверен, что вы с честью справитесь с поставленными задачами и повысите свой профессиональный уровень. Труд крут!» — с такими словами обратился к стройотрядовцам Глава Якутии.

Этим летом в разных районах Якутии в стройотрядах будут работать свыше 2000 студентов.

В торжественной обстановке награждены активисты волонтерского движения. Грамота главы РС(Я) вручена Алене Кычкиной, директору Центра по работе с волонтерами РС(Я), благодарность главы РС(Я) объявлена Алексею Данилову, специалисту Института развития профессионального образования, координатору колл-центра Республиканского волонтерского корпуса.

Айсен Соловьев, руководитель регионального штаба Якутского РО молодежной общероссийской общественной организации «Всероссийские студенческие отряды», дал рапорт о готовности студенческих стройотрядов к новому летнему трудовому семестру.