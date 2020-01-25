Айсен Николаев: Студенчество – прекрасное время жизни!

Глава Якутии Айсен Николаев в своих социальных сетях поздравил студентов с Татьяниным днём:

– Именно в студенческие годы делаешь первые шаги в профессию, интенсивно учишься, готовишься к волнительным зачетам и экзаменам.

Помню, как радовался, что стал студентом физического факультета МГУ имени Ломоносова. Мысли в голове были разные, а чувства смешанные. Ведь впереди еще неизведанная студенческая жизнь и жизнь в общежитии.

Все студенческие годы прожил в общежитии в главном здании МГУ на Воробьёвых горах, куда сегодня утром заехал по дороге на совещание.

Именно здесь жили, впятером на одну комнату, вчетвером на одну ванну, втроем на одну тарелку, вдвоем на один учебник. Слова «интернет» и «Google» мы не знали, а ходили в библиотеку.

В 90-е было много нового, которое поражало в то время своей новизной и непривычным устройством.

Это время «феррохромовых кассет», «Сникерса», первых персональных компьютеров, развала СССР и образования Российской Федерации.

Все это пролетело одним мгновением и навсегда осталось переливом ярких воспоминаний.

Дорогие студенты! Студенческая жизнь прекрасна, но очень быстротечна, поэтому цените каждый ее миг!

Новое время открывает перед вами огромные возможности!

Создавайте новые смыслы, новую моду, новую музыку, новое искусство, новые инновационные материалы и технологии!

Всегда ищите новые решения, и тогда вы будете счастливыми и успешными!

Пусть учеба дается легко, экзамены сдаются быстро, а времени на саморазвитие будет больше!

Пусть студенческие дни оставят в вашей памяти неизгладимый след радостных и положительных впечатлений!

Поздравляю вас с Днем студенчества, с Татьяниным днем!