10.09.2022
18:03
445

Якутск

Айсен Николаев стал Почетным гражданином Якутска

Айсену Николаеву присвоено звание Почетного гражданина города Якутска. «Это большая честь, не ожидал!» — говорит глава Якутии, сообщает тгк @yakutia_kp

Фото: тгк @yakutia_kp
Источник: тгк @yakutia_kp

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